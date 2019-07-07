Babel'den yeni sezon mesajı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Babel, yine ilginç bir paylaşımda bulundu.

"YENİ SEZONA HAZIRIM VE AÇIM"

Özellikle Youtube ve Instagram'da çok aktif olan ve kullanıcılarıyla sürekli iletişim kuran Babel, Galatasaray kariyerinde de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Hollandalı Babel, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Babel, fotoğrafına, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım." notunu ekledi.