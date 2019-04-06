Babel'e 3 büyüklerden teklif

Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel, Türkiye'ye geri dönebilir.

Fulham'ın küme düşmesinin ardından Hollandalı oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılması kesinleşti. Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'den de teklifler olduğunu açıkladı.

"EN İYİ TEKLİFİ YAPANI SEÇECEK"

Babel'in de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığına vurgu yapan Haatrecht, "Babel'e bazı Premier Lig kulüplerinden de teklif var. Kendisi serbest olduğu için bonservisi yok. Ancak bizimle anlaşacak kulüp kendisini yıllık ücret konusunda tatmin etmek zorunda. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ayrımı yapmıyor. Kim daha çok verirse onu seçer" dedi.

3 büyüklerin de Babel'i istemesi, pazarlıkta oyuncunun elini güçlendiriyor. Babel'in yıllık 2-3 milyon euro arasında bir ücret talep ettiği belirtiliyor.