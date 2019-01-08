Babel'e 6 milyon euroluk teklif

Takıma yeni isimler katmak için düğmeye basan Beşiktaş, bir yandan da eldeki para eden oyuncuları satarak kaynak oluşturmaya çalışıyor.

AL HİLAL 6 MİLYON EURO VERDİ

Babel, bu transfer politikası doğrultusunda siyah-beyazlıların satıp para kazanmak istediği oyunculardan biri.

Babel için şimdiye kadar Al Hilal Riyad, Al Nassr ve Al İttihat takımlarının teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu kulüpler içerisinde en istekli görünen Al Hilal'ın bonservis pazarlığına girdiği fakat henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Beşiktaş, yıldız futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, Al Hilal ise 6 milyon euroya kadar fiyat yükseltti. Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis de Al Hilal forması giyiyor.