Babel'e Beşiktaş'ı sordular

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı-kırmızılı formayla yeni bir tarih yazmak istediğini söyledi.

Hollandalı futbolcu, YouTube kanalından yayınladığı videoda, daha önce Beşiktaş'ta oynadığını hatırlatarak, "Hangi takıma gideceğinizi tahmin edemiyorsunuz. Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum. Bu, çoğu kişi için tartışılacak bir hamle. Ancak söylediğim gibi bu, futbol. Bu, daha önce de çok kez diğer ülkelerde yaşandı. İnsanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım. Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

Videoda, sağlık kontrolleri ve Türk Telekom Stadı'ndaki görüntülerini paylaşan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, oğluna yönelttiği "Bu stadı mı Beşiktaş'ın stadını mı daha çok sevdin?" sorusuna, "Daha büyük olduğu için bu stadı." yanıtını aldı.