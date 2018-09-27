Babel'e yeni sözleşme

Beşiktaş, uzun soluklu yeni kontrat ve yıllık ücretine zam beklentisi içinde olan Babel'i kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor. Sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen, zam yapılmadığı için mutsuz olan Hollandalı futbolcu yeni kontratı kaptı.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Fenerbahçe derbisinde forvet olarak sahaya çıkarken, attığı güzel golle klasını konuşturan Babel hem yönetim hem de teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde ayrılmak üzereyken son anda karar değiştirerek takımda kalan Hollandalı yıldızın performasının ardından, siyah-beyazlı yönetimin, "İyi ki gitmemiş" yorumunu yaptığı aktarıldı.

Yeni sözleşme ve zam bekleyen Babel ile yönetimin devre arası gelmeden bu sorunu çözmek için masaya oturacağı öğrenildi. Daha önceki görüşmede de devre arasını işaret eden Babel'in bu performansını devam ettirmesi halinde Beşiktaş yönetimi tarafından bırakılmayacağı belirtildi. Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Babel'in devre arasında gelmesi muhtemel tekliflerden önce Beşiktaş yönetiminin yapacağı öneriye öncelik vereceği ve takımda kalmak için fedakarlık yapacağı da bildirildi.

MAAŞI 3 MİLYON EURO OLACAK

Yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Babel'in sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitiyor. Hollandalı oyuncunun yeni sözleşmedeki maaşı ise 3 milyon euroya çıkarılacak.

Beşiktaş’ta 3. sezonunu geçiren Ryan Babel 81 maçta 29 gol 11 asiste imza attı. 75 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan Hollandalı yıldız sadece 6 müsabakada yedek kaldı.