Babel'in Beşiktaş'tan istediği ücret

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Babel, siyah-beyazlı taraftarlar ile Twitter üzerinden yaşadığı tartışmadan sonra yönetimle ters düştü.

BABEL 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, sözleşmesini uzatmak isteyen ve menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren Babel, siyah-beyazlı yönetimden 3 yıllık sözleşme karşılığında maç başı ve primler hariç garanti olarak 3 milyon euro talep etti.

Babel'in talebini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi ise 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme karşılığında garanti ücret olarak 2 milyon euro önerdi.

Beşiktaş, şu anda 2.1 milyon euro alan Babel'in sözleşmesinde 100 bin euroluk indirime giderek 2 yıllık yeni sözleşme yapmayı planlıyor. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

DEPORTİVO'DAN 110 BİN EURO ALIYORDU

Hollandalı Babel, İspanyol kulübü Deportivo'yla 6 aylığına 110 bin euroya anlaşmıştı. İspanya'dan Beşiktaş'a gelirken ise 6 aylık 1 milyon 200 bin euroya imza atmıştı.