Ensonhaber.com'a dön

Babel'in Beşiktaş'tan istediği ücret

Beşiktaş ile Babel arasındaki sözleşme krizi sürüyor. Hollandalı oyuncu zam beklerken, Beşiktaş, Babel'den indirim yapmasını istedi.

Babel'in Beşiktaş'tan istediği ücret
Yorum Yap

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Babel, siyah-beyazlı taraftarlar ile Twitter üzerinden yaşadığı tartışmadan sonra yönetimle ters düştü.

BABEL 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, sözleşmesini uzatmak isteyen ve menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren Babel, siyah-beyazlı yönetimden 3 yıllık sözleşme karşılığında maç başı ve primler hariç garanti olarak 3 milyon euro talep etti.

Babel'in talebini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi ise 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme karşılığında garanti ücret olarak 2 milyon euro önerdi.

Beşiktaş, şu anda 2.1 milyon euro alan Babel'in sözleşmesinde 100 bin euroluk indirime giderek 2 yıllık yeni sözleşme yapmayı planlıyor. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

DEPORTİVO'DAN 110 BİN EURO ALIYORDU

Hollandalı Babel, İspanyol kulübü Deportivo'yla 6 aylığına 110 bin euroya anlaşmıştı. İspanya'dan Beşiktaş'a gelirken ise 6 aylık 1 milyon 200 bin euroya imza atmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM