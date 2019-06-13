Babel'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

Türkiye'yi özleyen ve geri dönmek isteyen Hollandalı yıldızla ilk teması Galatasaray kurmuştu.

Yönetimin, yapılan görüşmelerin ardından 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İMZA PARASI DA ALACAK

Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Babel'in yılda 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon euro da imza parası alacak.

Cimbom'un kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.