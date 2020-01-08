Babel'in menajeri: Ajax'la prensipte anlaştık

Babel'in, Galatasaray macerası sona eriyor...

Onyekuru'nun transfer edilmesinin ardından iyice gözden düşen Hollandalı futbolcu, eski kulübü Ajax'la prensip anlaşmasına vardı.

"AJAX'LA PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan menajer Winny Haatrecht, "Ryan Babel, Ajax’a gitmek istiyor. Oyuncu ile Hollanda ekibi arasında resmi bir anlaşma olmasa da prensipte anlaştıklarını söyleyebilirim. Ajax ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. Bunların sonuçlanmasıyla transfer resmiyet kazanır." dedi.

"MAAŞININ BİR KISMINI BIRAKMAYA HAZIR"

Haatrecht ayrıca, "Eğer Galatasaray ve Ajax'a yardımı olacaksa Ryan, maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakmaya hazır." şeklinde konuştu.



Öte yandan Hollanda'nın önemli gazetelerinden De Telegraaf'a göre, bugün veya perşembe günü kulüpler arasında 6 aylık kiralık sözleşmesi yapılması bekleniyor.