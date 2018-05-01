Babel'in paylaşımı kafa karıştırdı

Beşiktaş'ta Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık yenilginin üzüntüsü yaşanırken, Ryan Babel'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

AYRILIYOR MU SORUSUNU AKILLARA GETİRDİ

Hollandalı yıldız Instagram hesabından, siyah arka plan üzerinde 'el sallayan çocuk' emojisi paylaştı. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı, "Yoksa ayrılıyor mu?" sorularının sorulmasına neden oldu.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 42 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.