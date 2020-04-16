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Babel'i isteyen takımlar

Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'e, Anderlecht ve Lille kulüpleri talip oldu. G.Saray yönetimi, yüksek maaşı nedeniyle Hollandalı oyuncuyu satmayı planlıyor.

| Haber Merkezi
Babel'i isteyen takımlar
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Galatasaray'ın büyük umutlarla tansfer ettiği ancak saha dışındaki davranışlarıyla hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel, devre arasında Ajax'a gönderilmişti.

Orada da beklentileri karşılayamayan ve Hollanda ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

ANDERLECTH VE LİLLE İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncuya, Belçika ve Fransa'dan talip çıktı.

Anderlecht ve Lille kulüplerinin Babel'i transfer etmek istediği, Galatasaray yönetimin de yüksek maaşı nedeniyle Hollandalı futbolcuyu satmak istediği belirtildi.

2.5 MİLYON EURO MAAŞ ARTI 2 MİLYON EURO İMZA PARASI

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Babel, 2 milyon euroluk imza parasının yanı sıra yıllık 2,5 milyon euro da maaş alıyor. 

Babel tuvaletten fotoğraf paylaştı

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