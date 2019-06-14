Galatasaray'ın Trezeguet transferi için Kasımpaşa'ya sunduğu 5 milyon euro, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve başarı primleri kabul görmedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihininde ilk kez şampiyon oldu.

Galatasaray yönetimi, gol kralı olmasına rağmen beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne'yi satma kararı aldı. Al Shabab kulübünün Senegalli forvet için 13 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Benficalı futbolcu Fejsa'yı 3 milyon euro karşılığında transfer ettiğini yazdı.

1 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.

2 Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

3 NBA'de şampiyon Toronto Raptors Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihininde ilk kez şampiyon oldu.

4 Diagne Al Shabab'a transfer oluyor Galatasaray yönetimi, gol kralı olmasına rağmen beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne'yi satma kararı aldı. Al Shabab kulübünün Senegalli forvet için 13 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

5 Babel'in yeni imajı Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Ryan Babel, transfer öncesi saçını pembeye boyattı.

6 Abdullah Avcı, yönetimden kaleci istedi Tolga Zengin'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden kaleci transferi istedi. Avcı'nın listesinde Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Alperen Uysal var.

7 Hazard 50 bin kişini önünde imza attı Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard için Santiago Bernabeu'da imza töreni düzenlendi.

8 Portekiz basını: Fejsa Fenerbahçe'de Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Benficalı futbolcu Fejsa'yı 3 milyon euro karşılığında transfer ettiğini yazdı.

9 Oğuzhan da birliğine teslim oldu Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçın ardından Küçükçekmece'deki birliğine teslim oldu.