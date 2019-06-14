Babel'in yeni imajı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.
Sezonun sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'dan gelen teklif üzerine yeniden Türkiye'ye dönme kararı aldı.
KIRMIZIYDI PEMBE YAPTI
Sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşan yıldız futbolcu, transfer öncesi imaj değişikliğine gitti.
Kırmızı olan saçını pembeye boyayan 32 yaşındaki ismin kısa süre içerisinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor.