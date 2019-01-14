Babel'in yerine Hırvat futbolcu geliyor

Siyah-beyazlılar bir süredir ayrılmak isteyen Babel'in transferi konusunda Fulham'la anlaştı. 2 milyon euro karşılığında 6 aylığına İngiliz ekibine kiralanan deneyimli oyuncunun yerine gelecek isim de belli.

BEŞİKTAŞ PJACA'YI KİRALAYACAK

Beşiktaş, Fiorentina'da kiralık oynayan Pjaca'yı kadrosuna katacak. Mor Menekşelerde mutsuz olan Hırvat futbolcunun kiralık sözleşmesini sonlandırıp siyah-beyazlı ekibe imza atacağı ifade ediliyor.

Trtspor'un haberine göre, Pjaca için resmi teklif kısa süre içinde yapılacak. Beşiktaş, 2016 yılında Dinamo Zagreb'den 23 milyon euroya Juventus'a transfer olan Pjaca'yı sezon başında da istemiş ancak Hırvat futbolcu Fiorentina'nın yolunu tutmuştu.

Fiorentina'ya sezon başında kiralık olarak gelen Marko Pjaca, Serie A'da 16 maçta 685 dakika şans buldu. Rakip ağlara 1 gol gönderen Hırvat oyuncu, 1 de asist yaptı.