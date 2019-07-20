Babel'le Vedat'tan gollü başlangıç

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken, takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklıkları kapsamında dün Galatasaray Leipzig'le, Fenerbahçe ise Bursaspor'la karşı karşıya geldi.

BABEL GOLLERLE BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, Babel attığı 2 golle dikkat çekti.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada yeni transferi Babel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen, 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti.

Galatasaray, maçın 89. dakikasında Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE, VEDAT'LA KAZANDI

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspr'u konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleye damga vuran isim ise Rizespor'dan alınan yeni transfer Vedat Muriç oldu.

Kosovalı forvet, 45+2 ve 51. dakikalarda sahneye çıkarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.