Bacca ve Uribe'ye ölüm tehdidi

Kolombiya, Rusya'da oynanan 2018 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkmayı başardı. İkinci turda İngiltere ile eşleşen Kolombiya, 1-1'lik skorla maçı penaltılara kadar götürse de tur atlayamadı.

94'TE KENDİ KALESİNE GOL ATAN ESCOBAR ÖLDÜRÜLDÜ

Penaltılara kalan maçta 4-3'lük skorla mağlup olan Kolombiya evine döndü. Binlerce taraftarın çoşkulu karşılamasına rağmen, sonuçtan memnun olmayanlar da var.

Penaltı kaçıran Kolombiyalı oyuncular Mateus Uribe ve Carlos Bacca sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edilmeye başladı.

1994 Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol attığı için Andres Escobar'ın öldürülmesinden dolayı futbolcular kaygılı.

Uribe'nin vuruşu direkten döndü.

Bacca'nın attığı penaltıyı da İngiltere'nin kalecesi Jordan Pickford kurtarmıştı.