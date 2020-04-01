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Badou Ndiaye ameliyat oldu

Sol dizinde yaşadığı problemlerin artması nedeniyle ameliyat olma kararı alan Ndiaye, dün bıçak altına yattı.

| Haber Merkezi
Badou Ndiaye ameliyat oldu
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Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evden sürdüren Trabzonspor'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerin devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, ameliyat oldu.

Senegalli futbolcunun, sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine dün bıçak altına yattığı öğrenildi. 

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncunun, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise henüz bilinmiyor.

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