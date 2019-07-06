Badou Ndiaye: Kazanınca her şey unutuluyor

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak konusu olan Badou Ndiaye, Afrika'da açıklamalarda bulundu.

''ÜLKEDEKİ İNSANLARIN DURUMUNU BİLİYORUZ''

Milli takım hakkında konuşan Badou, ''Önümüzde 36 bin yol yok, sadece bir yol var. O da kazanmak. Yemek yerken veya odalarda maç hakkında pek fazla konuşmuyoruz. Çünkü zaten galip gelmemiz gerektiğini biliyoruz. Ülkenin durumunu da biliyoruz. Kazanınca ülkedeki tüm sıkıntılar unutuluyor. İnsanlar, hayatlarındaki stresinden uzaklaşıyor. Biz de bunun farkındayız ve onları gururlandırmak istiyoruz.'' dedi.