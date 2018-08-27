Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala, 16 milyon euro karşılığında Premier League ekiplerinden Stoke City'e sattığı Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği bu transfer, Galatasaray'ın dün KAP'a yaptığı açıklamanın ardından resmiyet kazandı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Başarılı orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif AŞ'nin resmi transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."