Badou Ndiaye sağlık kontrollerinden geçti

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonu için arayışları sürdüren Beşiktaş'ın Torino forması giyen Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Ndiaye'ye ile orta saha sorununu çözen Galatasaray, forvete Modeste, savunmaya ise Cahill'i transfer edecek.

Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor forması giyen Ömer Bayram'ı transfer etti.

Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor'da oynarken ülkedeki en iyi sol bek olduğunu iddia etmişti.

Bir zamanlar Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde usulsüzlük yaptığını iddia edenler hakkında çok sert konuştu.

Orta sahaya için kadrosuna iyi bir ismi katmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko ile görüşüyor.

1 F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçemeyen Marco Fabian'ı transfer etmekten vazgeçti.

2 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

3 Beşiktaş'ın yediği ilk golde neden ofsayt verilmedi Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı ilk gol tartışmalara neden olsa da, yeni kurallara göre pozisyonda ofsayt yok.

4 Modeste ve Cahill imzaya kaldı Ndiaye'ye ile orta saha sorununu çözen Galatasaray, forvete Modeste, savunmaya ise Cahill'i transfer edecek.

5 Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor forması giyen Ömer Bayram'ı transfer etti.

6 Bir zamanlar Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim olan Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor'da oynarken ülkedeki en iyi sol bek olduğunu iddia etmişti.

7 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.

8 Beşiktaş'a Sırp 10 numara Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonu için arayışları sürdüren Beşiktaş'ın Torino forması giyen Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

9 Fenerbahçe'de hedef Trapp Volkan Demirel'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yedek kalecisi Trapp'i transfer etmek için girişimlere başladı.