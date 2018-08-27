Badou Ndiaye tribünde yer aldı

Sarı kırmızılılar İngiliz ekibi Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi kiraladı. Bugün sağlık kontrolünden geçen Ndiaye, Alanyaspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
TEZAHÜRATLARLA KARŞILADILAR
16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye satılan ve bu sezon 1 milyon Euro karşılığında kiralan Ndiaye, taraftarların ilgi odağı oldu.
Badou Ndiaye, bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ayağının tozuyla Türk Telekom Stadyumu’nda tribündeki yerini aldı.
Sarı kırmızılı taraftarların tezahüratlarda bulunduğu orta saha oyuncusu, tribünlere alkışlarla cevap verdi.