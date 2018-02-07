BAE'de bacaklarını tıraş eden futbolcuya para cezası

BAE Futbol Disiplin Komitesi, Faslı Murad Batna ve Al Nasrlı Ahmed Al-Yassi'ye benzerine pek rastlanmayan cezalar verdi.

TARTIŞMALI PARA CEZALARI VERİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Ligi'nde Al Wahda'nın Al Wasl Dubai ile karşılaştığı maçtaki saç modeli nedeniyle Faslı Murad Batna'ya 1000 dirhem para cezası ve uyarı verdi. BAE Futbol Disiplin Komitesi, Al Nasrlı Ahmed Al-Yassi'ye de, bacağını tıraş ettiği gerekçesi ile 1000 dirhem para cezası ve uyarı verdi.

İki futbolcu da haftayı golle kapatırken, Murad Batna'lı Al Wahda ligde 3., Ahmed Al-Yassi'li Al Nasr ise 4. sırada yer alıyor.