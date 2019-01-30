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BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor
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Asya Kupası finalinde Japonya'nın rakibi Katar oldu...

Katar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni 4-0 yenerek finale çıkması binlerce taraftarı sokaklara döktü.

ARABALARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Ülkelerinin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla başkent Doha’daki "Korniş" olarak bilinen sahil yoluna akın eden Katarlılar takımlarının zaferini kutladı.

Aynı zamanda 2019 Asya Kupası’nın izlenmesi için dev ekranların yerleştirildiği ticaret merkezlerinde de galibiyet kutlamaları yapıldı.

BAE'DE HÜZÜN VARDI

Katar'da büyük sevinç yaşanırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hüzün hakimdi. Final hayali kuran taraftarlar, alınan yenilginin ardından hayal kırıklığına uğradı.

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