BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor

Asya Kupası finalinde Japonya'nın rakibi Katar oldu...
Katar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni 4-0 yenerek finale çıkması binlerce taraftarı sokaklara döktü.
ARABALARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR
Ülkelerinin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla başkent Doha’daki "Korniş" olarak bilinen sahil yoluna akın eden Katarlılar takımlarının zaferini kutladı.
Aynı zamanda 2019 Asya Kupası’nın izlenmesi için dev ekranların yerleştirildiği ticaret merkezlerinde de galibiyet kutlamaları yapıldı.
BAE'DE HÜZÜN VARDI
Katar'da büyük sevinç yaşanırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise hüzün hakimdi. Final hayali kuran taraftarlar, alınan yenilginin ardından hayal kırıklığına uğradı.