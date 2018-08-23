Bafetimbi Gomis Al Hilal'de

Galatasaray'da Fransız yıldız Bafetimbi Gomis dönemi sona erdi. Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, Bafetimbi Gomis transferini bitirdiklerini açıkladı.

6 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transferi konusunda anlaşma sağladı.

Buna göre; sarı kırmızılılar yaklaşık 6 milyon Euro kazanacak. Al Hilal Kulübü Başkanı Sami El Cabir, Bafetimbi Gomis'i transfer ettiklerini kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

NEGREDO OLMAYINCA GOMİS ALINDI

Al Hilal, Beşiktaş'ın forveti Alvaro Negredo'yu gündemine almış ancak İspanyol golcü, siyah-beyazlılardan ayrılmak istememişti. Bunun üzerine Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'ın kapısını çaldı ve taraflar anlaşmaya vardı.

Fransız futbolcu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 29 golle hem bu alanda zirveye oturmuş hem de Türkiye liglerinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmişti.