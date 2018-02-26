Bafetimbi Gomis: Fransa'ya dönebilirim

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fransa'ya geri dönebileceğini söyledi.

Bafetimbi Gomis, hafta sonu Ligue 1'de eski takımlarından St. Etienne ile Lyon arasında oynanacak derbiyi de değerlendirdi.

BU BİR UTANÇ

Ligin ilk yarısında Lyon'un 5-0 kazandığı ve Nebil Fekir'in rakip tribünlere 18 numaralı formasını gösterdikten sonra sahanın karıştığı maç nedeniyle, rövanşta St.Etienne taraftarının olmamasını değerlendiren Gomis, 'Bu bir utanç' ifadelerini kullandı.

"LIGUE 1 İÇİN KAPILARI KAPATMIYORUM"

Kariyerini noktalamadan yeniden Ligue 1'de forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine yıldız oyuncu "Ligue 1'i seviyorum. Önümde daha birkaç yılım var ama kapıları da kapatmıyorum" dedi.