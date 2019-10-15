Bafetimbi Gomis: Türkiye'nin başarılı olmasını diliyorum

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın eski Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten tebrik mesajı geldi.

"GRUP BİRİNCİLİĞİNİ HAK EDEN TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDERİM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Gomis, "Türkiye'yi son ana kadar Dünya Şampiyonu'na karşı büyük bir mücadele gösterdiği ve grup birinciliğini hak edecek sonucu aldığı için tebrik ederim. EURO 2020'ye katılma hakkı almanızı ve orada da başarılı olmanızı diliyorum. Kardeşiniz Bafe" ifadelerini kullandı.