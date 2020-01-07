Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Pınar Karşıyaka

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, 8 Ocak Çarşamba günü Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Rusya ekibi Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında ise Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 mağlup etti.

Gruba ikide iki yaparak başlayan ve lider durumda olan Pınar Karşıyaka ise ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65, ikinci mücadelesinde de Enisey'i 85-74 yenmeyi başardı.