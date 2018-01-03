Bakambu'ya Çin'den servet

Villarreal'in golcüsüne Uzak Doğu'dan talip var.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF SUNULACAK

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Kongolu futbolcuyu transfer etmek isteyen Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'ın 40 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Bakambu'nun bu sezon başında Villarreal ile 2022 yılına kadar uzattığı yeni sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma hükmü yer alıyor.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, Villarreal formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 14 gol atmayı başardı. Bakambu'nun takımdan ayrılması halinde, sezon başında kadroya katılan milli futbolcu Enes Ünal'ın forma şansının artacağı tahmin ediliyor. Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralanan Enes Ünal, daha sonra alınan kararla devre arasında Villarreal'e geri çağrılmıştı.