Bakan Bak: Naim Süleymanoğlu bir semboldü

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi için Fatih Camii'ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

LİDERLİĞİ TARTIŞILMAZ

Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Naim Süleymanoğlu'nun tedavi sürecini yakında takip etti. Naim Süleymanoğlu 1988, 1992, 1996'da olimpiyatlarda altın madalya kazandı. Dünya halterinin efsane ismi. Futbolda Messi ve Ronaldo'lar konuşuluyorsa, halterde de cep herkülü konuşuluyor. O bir semboldü. Rahmetli Turgut Özal onu getirdi. Orada yaşananların bir sembolüydü. Misyonu ve liderliği tartışılmazdı. Time'a kapak olmuştu. Ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmıştı. Milletimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Rakibi Leonidis Türkiye'ye davet ettik, geldi. Onun spordaki başarısına herkes saygı duydu. Cumhurbaşkanımız programı olduğu için cenazeye katılamayacak" diye konuştu.