Bakan Bak: Temiz spor hassasiyeti için mücadele ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 23. Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan milli sporculara destek vermek amacıyla gittiği Güney Kore'de, olimpiyat oyunlarına katılan ülkelerin Spor Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "Toplumda Spor Değerinin Gelişimi" konulu toplantıda konuştu.

Spor değerlerinin toplumda geliştirilmesi adına çalıştıklarını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye’de sporun her alanda yaygınlaşması adına çalışmalarımıza, Türk Milleti’nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve ilgili kurumların işbirlikleriyle devam etmekteyiz" dedi.

Düzenlenen uluslararası müsabakaların önemini vurgulayan Bakan Bak, "Ülkemin doping, şike, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı nasıl başarılı hamleler yaptığını paylaşabilmek için bu tür değerli organizasyonların bir fırsat olduğu düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dopingle mücadele konusunda çok büyük adımlar attığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'de uluslararası anlamda dopingle mücadele alanında akredite olmuş bir Doping Kontrol Merkezi'nin bulunduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'dopinge karşı sıfır tolerans politikası' uyguladıklarını dile getiren Bakan Bak, spor müsabakalarını kirleten, insanları aidiyet duygusu hissettikleri spor kulüplerini desteklemekten alıkoyan holiganizmle de mücadele ettiklerini vurguladı.

Türkiye'de uygulanan elektronik kombine bilet uygulamasını hakkında bilgiler veren Bakan Osman Aşkın Bak, "Uyguladığımız elektronik kombine bilet uygulaması ve güvenlik tedbirleri, önceden holiganizme ve sporda şiddet olaylarına herhangi bir şekilde bulaşmış kişilerin tribünlerden uzak tutulmasını sağlamaktadır. Spor değerlerini kazanmış toplumlar, insan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimsemiş, demokratik, şeffaf, katılımcı ve aktif vatandaşlık bilinci yüksek bireylerden oluşur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Konuşmasında olimpik ruhun ve değerlerinin yaygınlaştırılmasının önemine de vurgu yapan Bakan Bak sözlerini şöyle tamamladı: "Spora ve Olimpik değerlere duyarlı toplumlar, dünyamızın geleceğe güvenle bakabilmesinin teminatıdır. Olimpik ruhun ve değerlerin yaygınlaştırılması, öncelikle okul öncesi eğitimden başlamak üzere eğitimin her kademesinde oyunla hareket eğitiminin yanı sıra UNESCO’nun da belirttiği gibi kaliteli beden eğitimi ve spor eğitimleri ile mümkün olacaktır. Sağlıklı ve güçlü bir toplum yapısının güvencesi, spor kültürü ve faaliyetlerinin niteliği, niceliği, toplumun spora olan ilgisi ve spor değerlerine olan duyarlılığı ile doğru orantılıdır. Türkiye; dünyanın daha güzel bir yer, dünyada sporun da daha sağlıklı, verimli ve güvenli olması için canla başla çalışmaktadır."





Toplantı öncesi ayak üstü ikili görüşmeler de gerçekleştirilen Bakan Osman Aşkın Bak, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) başkanı Sir Craig Reddie, Güney Kore Kültür Turizm ve Spor Bakanı Do Jongwhan ve Kazakistan Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly ile görüştü.