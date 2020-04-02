Bakan Kasapoğlu: Herkes ayağını yorganına göre uzatsın

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki spor faaliyetleri de süresiz olarak durmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bugün bir video konferans gerçekleştirdi.

''MAAŞ VE BONSERVİS BEDELLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMELİYİZ''

Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan, ''Kısa, orta ve uzun vadeli stratejimiz olmalı ki; hem mevcut finansal sorunları hem de salgın sonrası sıkıntıları bertaraf edebilelim. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın önceliklendirileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak'' ifadelerini kullandı.

''TÜM KULÜPLER ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE İYİ HAZIRLANMALI''

Bakan Kasapoğlu, Finansal Fair Play'in serbest bırakılması, UEFA'nın kulüplere maddi desteklerinin dışsal faktörler olduğunu dile getirerek, ''Bunları değerlendirelim elbette ama biz içerde artık israfa müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüpler bir planlama ve stratejide uzlaşıp, vakit kaybetmeden önümüzdeki sürece iyi hazırlanmalı'' diye konuştu.