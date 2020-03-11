Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanması ile ilgili açıklamasının ardından Türk futbol kamuoyunda gözler, koronavirüs önlemleri çerçevesinde hafta sonunda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanıp oynanmayacağına ve ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceği karara çevrildi.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, son dakika açıklaması geldi.

Bakan Kasapoğlu, maçların ertelenmesiyle ilgili konuştu- İZLE

İşte Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"80'DEN FAZLA ORGANİZASYON ERTELENMİŞ BULUNUYOR"

"Mart ve nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyon ertelemiş bulunuyor. Listeyi birazdan paylaşacağız.

Spor tesislerimiz, havuzlarıyla, stadlarıyla dezenfekte noktasında başta sporcularımız, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili dezenfektanların temin edilmesi sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manayla devam ediyor.

"ANBEAN TAKİPTEYİZ"

Konuları anbean takip edip sizleri bildireceğiz. Olumlu gelişmelerde tarihleri öne alabiliriz. Olumsuz durumlarda süre uzayabilir.

"LİGLER ŞU AN ERTELENMEYECEK"

Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi bir durum gündemimizde yok. Planlandığı gibi devam edecek.