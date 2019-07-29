Bakary Sako Denizlispor'da

Aldığı oyuncularla Süper Lig'de kalıcı bir kadro kurmak isteyen Horozlar, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

Son olarak kadrosunu Bakary Sako ile güçlendiren Denizli ekibi, daha önce de Hugo Rodallega, Zeki Yavru, Hadi Sacko, İsmail Aissati, Kibong Mbamba ve Mustafa Yumlu gibi isimleri transfer ederek bu sezonki yedinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

"HOŞ GELDİN BAKARY SAKO"

Yeşil siyahlı ekip transferi, resmi sosyal medya hesabından ‘Hoş geldin Bakary Sako’ notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde yeni takımının kampına katılması bekleniyor. İngiltere’de West Bromwich Albion ve Wolverhampton forması da giyen Sako, ülkesinde ise Saint-Etienne’de oynamıştı.