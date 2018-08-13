Bakayoko Milan'la imzalıyor

23 yaşındaki oyuncu, İtalya ekibin kliniğine gelerek sağlık kontrolünden geçti ve kısa sürede bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

35 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Bakayoko'yu bir sezonluk kiralık olarak kadrouna katan Milan, 2019'da 35 milyon euroluk bir bedel karşılığında satın alma hakkını elinde bulunduruyor.

Bakayoko geçtiğimiz Temmuz ayında Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euroya transfer olmuş ancak ilk Premier League sezonunda kötü bir performans sergilemişti. Chelsea, ligin ilk hafta karşılaşmasında Huddersfield'ı 3-0 mağlup ederken, yeni menajer Maurizio Sarri Fransız oyuncuyu maç kadrosuna almadı.