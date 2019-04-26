Bakü'de Formula 1 heyecanı

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı.

Organizasyonu, 18 bini koltuklu ve 10 bini ayakta olmak üzere toplam 28 bin biletli seyirci takip ediyor. Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de festival havası yaşanıyor.

AA'nın haberine göre, Hazar Denizi kıyısında, yarışın yapılacağı pistin yakınındaki Ulusal Park'ta düzenlenen çeşitli aktiviteler organizasyona renk katıyor. Sahilde kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü kültürel ürünler ile el sanatlarının tanıtımı yapılıyor ve turistlere çeşitli yiyecekler sunuluyor.