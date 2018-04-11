BAL'da 4. olan Kartal Bulvarspor küme düştü

Kartal Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadında oynanan karşılaşmada Kartal Bulvarspor son maçında Karasuspor’u konuk etti.

KARTAL BULBARSPOR KÜME DÜŞTÜ

Amatör Lig.net'in haberine göre, 20. dakikada konuk takım Haci Bilal ile öne geçti. 22. dakikada Ali Berke’nin golüyle durum eşitlendi. 45. dakikada Aka’nın golüyle ev sahibi devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda 50. dakikada ve 59. dakikadaki gollerle Nihat Yusuf’un golleriyle Karasuspor 3-2 öne geçti. 61. ve 62. dakikalarda Bulvarspor’un orta saha oyuncusu Alp Huy’un golleriyle kırmızı-beyazlılar yeniden maçta öne geçti.

Son söz ise kanat oyuncusu Çağlar Özel’den geldi. Bu sezon 18 gole ilaşan genç kanat oyuncusu ligi de golle tamamlamış oldu. Kartal Bulvarspor 54 puanla ligi 4. sırada tamamlayıp ligden düşerken, ligi 7. olarak tamamlayıp 34 puanlı Karasuspor ligde kaldı.

NEDEN KÜME DÜŞTÜ

Şampiyonluğu 5 puanla kaçıran Kartal Bulvarspor'un küme düşme nedeni oldukça enteresan. Statü gereği lige İstanbul'dan 4 takım katılıyor.

Bu 4 takım içinden hiçbiri şampiyon olamaz veya küme düşmezse, kendi aralarındaki puan durumuna göre en üst sırada yer alan ekip ligde kalıyor. Bu takımın altında yer alan İstanbul ekibi ise alt ligden gelecek olan takımla play-off maçı oynuyor. Diğer iki takım ise küme düşüyor.