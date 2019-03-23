Geçen sezon oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2 gol atan Real Madrid'in yıldız oyuncularından Gareth Bale, finalde yediği hatalı gollerle adından söz ettiren Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan Karius'un finalde yediği gollerin şanssızlık olduğunu belirten Bale, ''Karius için üzgün değilim. Eminim ki kendisi de aynı şeyi yapsa benim için üzülmezdi. Yaşadığı şeyler şanssızlıktı. İyi bir akşam yaşamıyordu ama neyse zaten ilk golümü kurtabileceğini düşünmüyorum.'' şeklinde konuştu.

Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği finalde Bale, Karius'a bir rövaşata bir de uzaktan attığı şutla avlamış ve Real Madrid, kupayı müzesine götürmüştü. Galli yıldız, maçın ardından yediği hatalı gollerden dolayı büyük üzüntü yaşayan Karius'un yanına gidip teselli etmişti.