Bale, Ronaldo'nun röveşata golüne sevinmedi

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus’a konuk olan Real Madrid, Cristiano Ronaldo (2) ve Marcelo’nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın henüz 3. dakikasında ceza sahası içinde harika bir dokunuşla topu ağlara gönderen Ronaldo, takımı adına maça iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

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GOLE BİR TEK BALE SEVİNMEDİ

Ronaldo’nun bu golü sonrasında Real Madrid yedek kulübesi büyük sevinç yaşarken Gareth Bale’in hiçbir tepki vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Oturduğu yerden arkadaşlarının sevincine hafif bir tebessümle karşılık veren Gallerli futbolcunun gole sevinmemesi İspanya basınında da gündem oldu.

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SEZON SONU SATILMASI BEKLENİYOR

Son dönemlerde iyice gözden düşen ve hakkında transfer haberleri çıkan Bale’in, Real Madrid’de mutsuz olduğu için sezon sonu eflantun-beyazlı takımlardan ayrılacağı konuşuluyor.