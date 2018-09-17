Bale: Ronaldo'suz daha iyi bir takımız

La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından daha çok takım oyunu oynadıklarını söyledi.

RONALDO'NUN GİTMESİYLE RAHATLADIK

Daily Mail'e konuşan Bale, ''Tabii ki büyük bir yıldızın takımdan ayrılması farklılık yaratabiliyor. Ama belki de bu sayede biraz daha rahatladık. Tek kişilik oyundan çok takım oyununu tercih ederim.'' sözlerini kullandı.

BU SEZON 4 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da forma giydiği 4 maçta 3 gol ve 2 asist atarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.