Bale'den enfes röveşata golü

Real Madrid'le Liverpool'un Kiev'de karşılaştığı dev finalde Bale mükemmel bir röveşata golü attı.
MARCELO'NUN ORTASINA HARİKA RÖVEŞATA
Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği bölümde sahneye, oyuna sonradan giren Bale çıktı. Mücadelenin 64. dakikasında Marcelo'nun soldan yaptığı ortada topun gelişine şık bir vuruş yapan Galli yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bale’den muhteşem röveşata golü - İZLE
Real Madrid, Bale'in röveşata golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Real Madrid 3-1 Liverpool (Bale) VİDEO
RONALDO DA JUVENTUS'A ATMIŞTI
Bale'in enfes röveşata golü akıllara Portekizli Ronaldo'nun çeyrek finalde Juventus'a attığı jeneriklik golü getirdi.