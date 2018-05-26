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Bale'den enfes röveşata golü

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in Galli yıldızı Bale, harika bir röveşata golüne imza attı.

Bale'den enfes röveşata golü
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Real Madrid'le Liverpool'un Kiev'de karşılaştığı dev finalde Bale mükemmel bir röveşata golü attı.

MARCELO'NUN ORTASINA HARİKA RÖVEŞATA

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği bölümde sahneye, oyuna sonradan giren Bale çıktı. Mücadelenin 64. dakikasında Marcelo'nun soldan yaptığı ortada topun gelişine şık bir vuruş yapan Galli yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bale’den muhteşem röveşata golü - İZLE

Real Madrid, Bale'in röveşata golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Real Madrid 3-1 Liverpool (Bale) VİDEO

RONALDO DA JUVENTUS'A ATMIŞTI

Bale'in enfes röveşata golü akıllara Portekizli Ronaldo'nun çeyrek finalde Juventus'a attığı jeneriklik golü getirdi.

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