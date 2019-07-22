Bale'e çılgın teklif: Haftalık 1 milyon sterlin

Gelecek sezon için Real Madrid'in planları arasında yer almayan ve bütçe için satışına onay verilen Gareth Bale'ın nereye gideceği merak konusu oldu.

Son olarak AS Gazetesi, Bale için 'Gareth Sale' manşetini atmış ve satışının an meselesi olduğunu ifade etmişti.

ÇİN EKİBİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Mirror'da yer alan habere göre ise Bale'a Çin'den gelen teklif adeta dudak uçuklattı. Habere göre, Gareth Bale'a Çin'e gelmesi için için haftada 1 milyon sterlinlik şaşırtıcı bir paket teklif edildi.

Çin Süper Ligi kulübü Beijing Guoan, 30 yaşındaki Bale'ı bu teklif ile ikna etmenin yollarını arıyor.

Mevcut şartlarda haftada 650 bin sterlin gibi bir rakam kazanan Bale, eğer bu teklifi kabul edip Çin'e giderse dünyanın en çok kazanan futbolcu olacak.