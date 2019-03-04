Bale'in menajeri: Real Madrid taraftarı ayaklarını öpmeli

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Gareth Bale'in taraftarla arası hayli gerilmiş durumda. Hafta sonu 1-0 kaybettikleri Barcelona maçında taraftarların yuhaladığı Galli forvetin menajeri, oyuncusuna ayıp edildiğini savundu.

"Bu taraftarlar önümüzdeki yıllarda Gareth Bale'in gollerini konuşacak. Şu anda yapılanlar çok ayıp" diyen Jonathan Barnett, "O çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Real Madrid taraftarının ona yaptığı terbiyesizlikten başka bir şey değil. Real Madrid'de oynadığı 6 yılda kazanabileceği her kupayı en az bir kere kazandı. Taraftarların onun ayaklarını öpmesi gerekiyor." şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Barnett ayrıca, basında yazılan her şeye rağmen Bale'in takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. Real Madrid ile bu sezon 33 maça çıkan Bale, 13 gol atıp 5 de asist yaptı