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Balıkesir-Ümraniye maçı kaldığı yerden devam edecek

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına 46. dakikadan devam edilecek.

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Balıkesir-Ümraniye maçı kaldığı yerden devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının hakem Atilla Karaoğlan'a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.

46. DAKİKADAN İTİBAREN DEVAM EDECEK

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da 46. dakikadan itibaren oynanacak. Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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