Balıkesir-Ümraniye maçı kaldığı yerden devam edecek

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından Koeman'ın da gönderilmesi gündemde. Hollandalı hoca, Trabonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçı manşetlerine taşıyan Trabzon yerel basını, ezici bir oyunla kazandıklarına vurgu yaptı.

Galatasaray'da TFF ile yaşanan gerilim camiayı kenetledi. Fatih Terim, hem Lokomotiv Moskova'yı hem de Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade ederken, oyuncular da galibiyet sözü verdi.

Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.

Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi - İZLE

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, kararından vazgeçtiğini ifade ederek, "Görevimin başındayım" dedi.

1 Abdülkadir Ömür'den galibiyet pozu Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yer sofrasında yemek yerken fotoğrafını çeken kardeşi, sosyal medyadan paylaştı.

2 Ünal Karaman: Gençlerin oyununu abartmayın Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç futbolcuların performansının abartılmaması gerektiğini ifade ederek, "Fatih bu yaşlarda İstanbul'u fethediyordu" dedi.

3 Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi - İZLE Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.

4 Süper Lig'e Diagne damga vurdu Süper Lig'in gol kralı olan Kasımpaşalı Diagne, attığı 14 golle Fenerbahçe dahil 4 takımı geride bıraktı.

5 Babel, Beşiktaşlı taraftara küfretti Beşiktaşlı Ryan Babel, siyah-beyazlı bir taraftara sosyal medya hesabından küfretti.

6 Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç Sosa'nın golünü çok beğendi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sosa'nın golünden sonra Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlattı.

7 G.Saray'da hedef Moskova ve Beşiktaş'ı yenmek Galatasaray'da TFF ile yaşanan gerilim camiayı kenetledi. Fatih Terim, hem Lokomotiv Moskova'yı hem de Beşiktaş'ı yeneceklerini ifade ederken, oyuncular da galibiyet sözü verdi.

8 Ali Dürüst: Görevimi sürdürme kararı aldım Geçtiğimiz günlerde istifa eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, kararından vazgeçtiğini ifade ederek, "Görevimin başındayım" dedi.

9 Koeman: F.Bahçe'de kalır mıyım bilmiyorum Fenerbahçe'de Cocu'nun ardından Koeman'ın da gönderilmesi gündemde. Hollandalı hoca, Trabonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili bir toplantı yapıldığını ifade etti.