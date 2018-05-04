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Balıkesirspor Manisa'ya 4 attı

Spor Toto 1. Lig'de Play Off mücadelesi veren Balıkesirspor deplasmanda Manisaspor'u 4-1 mağlup ederken, Play Off umitlerini sonlandırdı.

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Balıkesirspor Manisa'ya 4 attı

Balıkesirspor - Manisaspor maçında kazanan, 4-1'lik skorla Balıkesirspor oldu. TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadele, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynandı.

BAL-KES 52 PUANLA TAMAMLADI

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Abdulkadir, 41. dakikada penaltıdan Nizamettin, 74. dakikada Burak ve 82. dakikada Mehmet kaydetti. Manisaspor'un tek sayısını ise, 38. dakikada Ulaş Doğuş attı.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 52 puanla sezonu tamamladı ve playoffu ucundan kaçırdı. Lige veda eden Manisaspor ise, 15 puanla kötü sezona nokta koydu.

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