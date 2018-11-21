Ballon d'Or finalistleri arasında Ronaldo ve Messi yok

2008 yılından bu yana ilk kez, Ballon d'Or'un son üç finalistinden birinin adı Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo olmayabilir.

RONALDO VE MESSİ OLMAYACAK

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Ronaldo ile beraber Messi'nin de aday listetede yer almayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Cristiano Ronaldo'nun zaferi ile sonuçlanan yarışmanın bu sezonki videosunda Ronaldo'nun olmayışı dikkatlerden kaçmazken, yaşanan gelişmeler üzerine farklı iddialar ortaya atıldı.

MODRİC, VARANE VE GRİEZMANN'IN İSİMLERİ GEÇİYOR

Barcelona ve Juventus starlarının toplamda beşer kez kazandığı ödülün bu sezon farklı bir isme gitmesi bekleniyor. En büyük favori ise, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Real Madridli Luka Modric. Ödül için, Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıyan Modric'in yanı sıra turnuvada şampiyonluk yaşayan Fransa'dan Raphael Varane ve Antoine Griezmann gibi isimlerin de adı geçiyor.

Gazeteye göre finalistler Real Madrid'den Raphael Varane ve Luka Modric ile PSG'den Kylian Mbappe olacak. 2018 Ballon d'Or, 3 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahibini bulacak.