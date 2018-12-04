Ballon d'Or'u kazanan Modric tarihe geçti

France Football dergisi tarafından her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü bu yıl Modric'in oldu. Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynayan Modric, 2018 yılında tüm ödülleri topladı.

10 YIL SONRA MESSİ VEYA RONALDO KAZANAMADI

2007 yılında Brezilyalı futbolcu Kaka'nın Ballon d'Or'u kazanmasından sonra 10 yıl üst üste (5 Messi, 5 Ronaldo) ödüle ambargo koyan iki süper yıldız, bu kez törenden eli boş ayrıldı. Kaka'dan sonra Ronaldo-Messi dışında bir futbolcu bu prestijli ödülü sahibi oldu.

Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan, Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda final oynayan ve dünya ikincisi olan Luka Modric, 2018 yılında kazandığı ödüllerle de tarihe geçti.

MODRİC, TÜM ÖDÜLLERİ KAZANDI

Tecrübeli orta saha oyuncusu 2018 yılında UEFA Yılın Orta Saha Oyuncusu, Dünya Kupası Altın Top Ödülü, FIFA Yılın Futbolcusu, En İyi Hırvat Futbolcu ve Ballon d'Or ödüllerini kazandı. Modric bu ödüllerin hepsini aynı yıl kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu.