Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri Salah

Kralspor.com/Dış Haberler

Bu sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan Premier Lig takımlarından Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, fantastik bir sezon geçiriyor.

SALAH ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Liverpool, formasıyla harika bir çıkış yakalayan Salah, Premier Lig'de krallığa gidiyor. Ayrıca Mısırlı yıldız takımının sadece ligde değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol yükünü de çekiyor.

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜNE ÇOK YAKIN

39 golü bulunan Mohammed Salah, sezonun gol kralına verilen Altın Ayakkabı ödülünün en büyük adayı. Mısırlı yıldızın bu kulvardaki en yakın takipçisi ise Lionel Messi.

BALLON D'OR'U KAZANABİLİR

2008 yılından beri Messi ve Cristiano Ronaldo aradında gidip gelen Ballon d'Or ödülünün yeni sahibi Mohamed Salah olabilir.

Muhteşem bir sezon geçiren ve tüm dünyada sempati kazanan Mısırlı yıldız, futbol otoriteleri tarafından 2018 yılında Messi ve Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülündeki en büyük rakibi olarak görülüyor.

Ancak Ballon d'Or ödülü sezonun geneline bakılarak verildiği için futbolcuların Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda gösterdikleri performans da çok önemli bir etken. Salah şu ana kadarki performansını Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçlarında ve Dünya Kupası'nda da devam ettirirse sezonun en değerli futbolcusu olabilir.

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ

Cristiano Ronaldo (2008)

Lionel Messi (2009)

Lionel Messi (2010)

Lionel Messi (2011)

Lionel Messi (2012)

Cristiano Ronaldo (2013)

Cristiano Ronaldo (2014)

Lionel Messi (2015)

Cristiano Ronaldo (2016)

Cristiano Ronaldo (2017)