Balona röveşata atan adam futbolcu oldu

24 yaşındaki Gülbey Türkücü, ailesi ile birlikte Elbistan Sentetik Çim Sahada antrenman yapan Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti.

Burada Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav ve Teknik Direktör Mutlu Doğan tarafından karşılanan Gülbey Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek, sahaya çıktı.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ankara Kızılay’da caddede yürürken balona röveşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen Gülbey Türkücü, kayıp olduğu için aranıyordu. Kızılay’daki bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, ailesi ile buluşturulmuştu. Yaklaşık 2 aylık bir tedavinin ardından memleketi Elbistan’a gelen Gülbey Türkücü’ye, çok sevdiği Elbistanspor tarafından sürpriz yapıldı.

Balona röveşata atmaya çalışan adam - İZLE

SAHADA RÖVEŞATA ATTI

Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı röveşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşları ile alkış aldı.

LİSANS ÇIKARACAĞIZ

Gülbey’in annesi Ayşe Türkücü, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Elbistanspor Teknik Direktörü Mutlu Doğan ise Gülbey Türkücü’nün iyi bir futbolcu olduğunu ifade ederek, takımda yer vereceklerini söyledi.

Gülbey’e lisans çıkaracaklarını da belirten Doğan, önümüzdeki hafta oynanacak bir maçta, kısa süreli de olsa Gülbey’i sahaya çıkaracaklarını söyledi.

İDOLÜM RONALDO

Gülbey Türkücü ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine rol model olarak Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını söyledi.