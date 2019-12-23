Balotelli, Brescia'da mutlu

Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli takımdaki durumu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Brescia'nın deplasmanda Parma ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Balotelli, Sky Sport Italia'ya konuştu.
GÜZEL SONUÇLAR GELECEK
Adı sık sık transfer dedikodularına karışan İtalyan golcü Brescia'da mutlu olduğunu dile getirerek, ''Burada kendimi iyi hissediyorum. Juventus olmayacağız ama birlikte olursak elbet sonuçlar gelecek. Sezon sonu gelmeden güvenli bölgede olacağız. Başkan beni istediği sürece burada kalmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Bu sezon Serie A'da 12 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu takımına 4 gollük katkıda bulundu. Serie A'da zor günler geçiren Brescia ise 17 haftada topladığı 14 puanla küme düşme potasında yer alıyor