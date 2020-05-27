Balotelli, Brescia'ya veda ediyor

Mario Balotelli yine uslu durmuyor...

29 yaşındaki oyuncunun, dünkü Brescia idmanına kimseye haber vermeden katılmadığı ve bu sabah sorulan sorulara da "Midem rahatsızdı" cevabını verdiği belirtildi.

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncu, bu açıklamasının ardından idmana alınmadı ve evine gönderildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Tarafların karşılıklı olarak anlaştıkları ve sözleşmenin çift taraflı olarak feshedileceği belirtildi. Balotelli'nin, Brescia'yla 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.