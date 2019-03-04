Fransa Liegue 1'de Marsilya ile Saint Etienne karşı karşıya geldi. Mücadelenin en çok konuşulan olayı ise Balotelli'nin gol sevinci oldu.

MAÇ ESNASINDA INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Futbolu dünyasında, yetenekleri kadar yaşadığı sorunları, olayları ve saha dışı davranışlarıyla da gündem olan İtalyan futbolcu yine adından söz ettirdi. Daha önce eşine pek rastlanmayan bir sevinç gösterisiyle herkesi şaşırttı.

Balotelli gol sevincini Instagram'dan paylaştı - İZLE

Mücadelede dakikalar 12'yi gösterirken ceza sahasında güzel bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Balotelli, takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından saha kenarındaki kameramana gitti ve telefonunu aldı.

28 yaşındaki futbolcu kişisel Instagram hesabından gol sevincini kayda aldı ve maç esnasından takipçileriyle paylaştı.