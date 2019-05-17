Balotelli: Keşke Afrika sadece Afrikalıların olsaydı

Marsilya forması giyen yıldız oyuncu Mario Balotelli, Afrika'daki yoksulluğa dikkat çekip, diğer ülkelere tepki gösterdi.



Yıldız futbolcu, konuşmasının başında Afrika'nın dünyanın en güçlü ve zegin kıtası olduğunu ancak insanların yoksul olduğunu aktarırken, "Afrika dünyanın en güçlü ve en zengin kıtası. Peki insanlar neden buradan ayrılıyor? Bunun nedeni Savaş mı, hastalık mı, cahillik mi? Hayır! Yoksulluk." dedi.

"EN ZENGİN VE YOKSUL NASIL OLABİLİR?"

28 yaşındaki yıldız isim, Afrika'da yaşanılan yoksulluğun sebebini herkesin bildiğini ancak kimsenin ses çıkarmadığını dile getirdi ve, "Peki Afrika dünyanın hem en zengin kıtası olup, hem de nasıl bu kadar yoksul olabilir? Herkes bunun cevabını biliyor ancak sessiz kalmak ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak daha kolay geliyor." dedi.



Balotelli "Keşke Afrika, Afrikalıların olsaydı" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve, "Benim ülkemde, İtalya'da, İtalya her zaman İtalyanların diye bir söz duyarsınız. Keşke Afrika da, Afrikalıların olsaydı." dedi.