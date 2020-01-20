Balotelli oyuna girdikten 6 dakika sonra atıldı

Brescia'nın Cagliari ile 2-2 berabere kaldığı maçın 74. dakikasında oyuna giren Balotelli, dakikalar 81'i gösterdiğinde kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Sahada sadece 6 dakika kalan Balotelli'nin kırmızı kart görmesinin ardından İtalyan basını ağır eleştirilerini yıldız isme yöneltti.



Maçın ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Balotelli "İstediğiniz gibi beni yargılamaya devam edebilirsiniz. Bir olay, pozitif olan her şeyi negatife nasıl döndürebilir bunu anlamıyorum. Ben yine işime devam edeceğim" sözlerini kullandı.

MOURINHO'NUN BALOTELLİ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Inter'de çalıştığı dönemde Balotelli'den çok çektiğini anlatan Mourinho, İtalyan yıldızla ilgili şu anısını anlatmıştı:



"Evet.. Mario. Mario komik bir oyuncuydu. İnter'de geçirdiğim iki yıl için sadece Mario hakkında 200 sayfalık bir kitap yazabilirim. Ama kitap bir dram hikayesi değil, bir komedi olurdu. Bir hikaye hatırlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Kazan deplasmanındaydık. O maçta bütün forvet oyuncularım ya cezalı ya sakattı. Ne Milito, ne Eto'o, Elimde kullanabileceğim sadece Mario vardı. Mario, oyunun 42. dakikasında sarı kart gördü."



"Devre arasında 15 dakikamın 14 dakikasını sadece Mario'ya ayırdım. Ona, yedekte başka forvetim yok, seni çıkartamam, sakın kimseye dokunma, sadece topla oyna, topu kaybettiğinde reaksiyon gösterme, biri seni provoke ettğinde sinirlenme, hakem hata yaptığında tepki gösterme, LÜTFEN Mario dedim. Dakika 46 kırmızı kart."